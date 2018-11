Una proposta affascinante, di difficile attuazione ma che di certo non mancherà di far parlare a lungo. È quella che il Comune di Genova per bocca del proprio assessore allo sport Stefano Anzalone ha inoltrato a Boca Juniors e River Plate: giocare la gara di ritorno della finale della Copa Libertadores allo stadio Luigi Ferraris.



In una nota diffusa nel primo pomeriggio di oggi il municipio del capoluogo ligure ha invitato ufficialmente le due più famose formazioni argentine a sfidarsi della gara più importante della loro storia proprio nella città nella quale affondano le radici di entrambi i club, ambedue fondati da immigrati genovesi. Ancora oggi i tifosi del Boca Juniors sottolineano le loro origini definendosi "Xeneizes", dalla storpiatura al plurale del termine ligure zeneize o zeneixi che significa appunto genovese. In casa River Plate, invece, si evidenzia come i colori sociali bianco-rosso furono adottati in onore del vessillo di Genova e dei tanti genovesi presenti in società.



"Saremmo molto orgogliosi di ospitare club importanti come Boca e River nella nostra città accogliendoli in quella che, per certi versi, rappresenta anche la loro prima casa - dichiara il consigliere delegato allo sport Stefano Anzalone -. Si tratterebbe anche di un'ulteriore occasione per dare visibilità internazionale a Genova in questo momento di difficoltà e per rinnovare il profondo senso di amicizia che storicamente ci unisce a quelle società".