In attesa della gara con il Leicester è' arrivata la decisione ufficiale da parte della Uefa, che dopo aver esaminato i vari filmati della rissa post Bodo-Roma ha squalificato per 3 giornate l'allenatore dei norvegesi Knutsen e il preparatori dei portieri Nuno Santos. Il portoghese non ci sarà in panchina nella doppia sfida con il Leicester dopo aver già saltato la gara di ritorno contro il Bodo/Glimt terminata 4-0 per i giallorossi. Per il tecnico del Bodo se ne parlerà il prossimo anno.