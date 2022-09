Il nuovo patron del Chelsea Todd Boehly ha parlatoi per la prima volta della decisione di esonerare Thomas Tuchel: "Il problema non è stata la sconfitta contro la Dinamo Zagabria, ma che non avevamo una visione condivisa del futuro del club. Penso sia un manager estremamente talentuoso, ha avuto grande successo ma noi eravamo alla ricerca di un manager che volesse davvero collaborare con noi. Al Chelsea ci sono tanti muri da abbattere".