In un video pubblicato da Transfermarkt, l'attaccante del Levski Sofia Valeri Bojinov ha raccontato un curioso aneddoto sull'arrivo a Firenze di Vlahovic e Milenkovic: "Dissi al direttore: questi due prendili subito. Vlahovic aveva quindici-sedici anni: era matto, ma in senso buono. Mi diceva: 'Io divento il più forte di tutti, sono il nuovo Ibrahimovic della Serbia'. A me piaceva questa sua arroganza: io lo vedevo e mi dicevo 'questo diventa un giocatore forte'. Milenkovic era più tranquillo, più serio. Il direttore mi chiamò chiedendomi di loro, e io gli consigliai di acquistarli, indipendentemente dal costo dell'operazione".