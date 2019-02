La vendita dei biglietti ha subito un'impennata negli ultimi giorni, complice anche un settore ospite stracolmo e completato in meno di 48 ore. Sono 34.437 gli spettatori paganti di Fiorentina-Atalanta, gara d'andata della semifinale di Coppa Italia, per un incasso totale di 425.860. Prima della gara, coreografia di tutto lo stadio per ricordare Davide Astori a pochi giorni dall'anniversario della scomparsa. Applausi, come sempre, al 13', seguiti anche dal pubblico atalantino.