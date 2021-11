Marco Di Vaio è rientrato a Bologna dopo aver passato oltre una settimana in Canada per portare avanti la collaborazione col Montreal Impact. Djoordje Mihajlovic, statunitense di origini serbe del 1998, resterà in MLS almeno per il momento, non essendo ancora pronto per il campionato italiano.



Sempre secondo il Corriere dello Sport, a gennaio non sarà ceduto Orsolini anche perché Barrow dovrà giocare la Coppa d'Africa.