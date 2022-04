Il centrocampista svizzero del Bologna Michael Aebischer ha parlato al sito ufficiale del club rossoblu:



"Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, ma ci sono state occasioni da entrambe le parti, abbiamo fatto una bella prestazione e avremmo anche potuto vincere. Portiamo a casa un punto importante e siamo molto contenti. Viviamo ogni gara come una finale, vogliamo lottare per fare più punti possibili, non sempre è facile ma siamo un buon gruppo. A Bologna sto bene, è stata la mia prima gara da titolare, ho provato a fare il meglio e sono contento della mia prestazione. Mihajlovic mi sta insegnando soprattutto la tattica, da lui ho imparato che nel calcio italiano la fase difensiva è un aspetto da non trascurare anche per noi centrocampisti. Questo punto è un nostro regalo per il mister che sta lottando: noi lottiamo in campo per lui".