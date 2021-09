Seconda sconfitta nelle ultime tre partite per il Bologna, che oggi è crollato 2-4 in casa dell'Empoli con un rigore sbagliato da Arnautovic. Dall'inizio del campionato i rossoblù hanno totalizzato 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, ma il problema è la fase difensiva: 14 gol subiti in sei partite.



RITIRO - Dopo la brutta sconfitta di oggi, la società ha deciso di mandare in ritiro la squadra da domani, come conferma una nota ufficiale del club: "Da domani la squadra sarà in ritiro. I rossoblù, nella giornata di domani, si alleneranno a porte chiuse al centro tecnico Niccolò Galli". Il club ha confermato fiducia piena a Sinisa Mihajlovic, e al momento non c'è nessuna intenzione di separarsi dall'allenatore serbo. Domenica prossima i rossoblù affronteranno la Lazio, con la speranza che il ritiro possa invertire la rotta.