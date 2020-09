Uno dei giovani più interessanti in casa Bologna è sicuramente l’esterno offensivo classe 2001 Gianmarco Cangiano. Sul giovane, secondo tuttob , ci sarebbe l’interessamento di ben 5 squadre, tre di B e due di A, si tratterebbe di: Monza, Ascoli, Lecce, Parma e Cagliari.



Il giocatore è stato infatti super protagonista del campionato primavera con ben 20 gol segnati in 45 presenze tra Bologna e Roma. Queste prestazioni l’hanno reso l’oggetto del desiderio di svariate società, come detto, che si dovranno accontentare però di prenderlo in prestito dai rossoblù.