Ieri il debutto in Serie A nel pareggio del suo Bologna contro l'Udinese. Andri Baldursson, entrato per Skov Olsen, ha assaggiato per la prima volta il prato del Dall'Ara e oggi si racconta: "Il debutto è stato molto emozionante, ho cercato di mantenere la calma e giocare come so per aiutare la squadra. Mihajlovic mi ha detto solo di giocare semplice e godermi la partita. Il mio idolo? Kevin De Bruyne, guardo i suoi video per cogliere qualche segreto" le sue parole riportate da la Gazzetta dello Sport.