Autore del gol decisivo in Bologna-Sampdoria, il difensore rossoblù Mattia Bani parla a Dazn al termine del match: "Vittoria meritata, a parte i minuti dopo il pari in cui ci siamo abbassati troppo e abbiamo subito gol. Non molliamo mai. Non ci dobbiamo mai abbattere, dobbiamo giocare ogni partita fino all'ultimo minuto perché si può vincere, e oggi l'abbiamo fatto. Devo ringraziare M'Baye per l'assist. Il gol? Noi difensori ci dobbiamo provare, se c'è l'opportunità di far gol meglio così. Io bomber? Lasciamo stare, lo sono Rodrigo e gli altri attaccanti. Io devo fare il mio lavoro".