Due, al massimo tre giorni per chiudere l'operazione che porterà Musa Barrow al Bologna. Un giro di punte che, come rivela Sportitalia, vedrà il passaggio di Mattia Destro al Genoa e, appunto, del centravanti dell'Atalanta in Emilia. Un'operazione da 15 milioni di euro quella che metterà a segno il Bologna per regalare a Mihajlovic un un nuovo attaccante.