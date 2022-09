L'attaccante del Bologna Musa Barrow ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sfida casalinga con la Fiorentina, vinta per 2-1 anche grazie ad un suo gol.



Per il terzo anno di fila ti sblocchi alla sesta giornata: ci hai preso gusto.

"Volevo farlo prima, ma ho continuato a lavorare e a credere in me stesso. Poi, quando arriva arriva".



Quanto vi serviva la vittoria?

"Oggi abbiamo dimostrato che avevamo bisMogno di vincere a tutti i costi. Non era facile, abbiamo lottato e alla fine abbiamo vinto.



Quanto ti mancava il gol?

"Tanto. Oggi è arrivato e devo continuare così per aiutare ancora di più la squadra".