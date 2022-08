Il difensore del Bologna Kevin Bonifazi ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima dell'esordio in campionato contro la Lazio: "L'obiettivo di questa stagione è quello di cercare di raccogliere più punti dell'anno scorso. Mihajlovic? La sua presenza in campo ci aiuta, ha modo di interagire direttamente col gruppo e per noi calciatori è molto importante avere un allenatore come lui".