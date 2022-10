Bologna – Cagliari: 1-0



Bologna – Cagliari: 0-0 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 25’ st Lykogiannis (B)



Bologna (4-3-3): Bardi; Posch (14’ st De Silvestri), Soumaoro, Bonifazi, Lykogiannis; Moro, Schouten (29’ st Dominguez), Ferguson (1’ st Soriano); Sansone, Zirkzee (1’ st Arnautovic), Barrow (1’ st Orsolini). All. Thiago Motta.



Cagliari (4-3-3): Aresti; Zappa, Capradossi, Obert, Barreca; Lella, Viola (32’ st Cavuoti), Kourfalidis (23’ st Dossena); Pereiro, Lapadula (23’ st Pavoletti), Millico (32’ st Luvumbo). All. Liverani.



Arbitro: Camplone di Pescara.



Ammoniti: 18’ pt Bonifazi (B), 2’ st Millico (C).