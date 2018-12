Ilha deciso: sarà ancoraa guidare la squadra nella sfida di martedì prossimo, contro il Milan. Oggi l'ex attaccante rossonero ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa, con un messaggio pubblicato sul suo account Instagram: ". Ora sono qui, a Bologna, la sfida non è facile ma non impossibile e io. Però di una cosa mi son rotto,. Ne ho piena l'anima di last chances, di in or out, squadra-società-allenatore scarsi.. Lavoro, grinta e amore per la maglia portano risultati, demoralizzazioni e ansia portano solo a flop. Grazie".