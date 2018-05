Bologna-Chievo: 1-2 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 13’ rig. Verdi (B), 48’ Giaccherini (C), 60’ Inglese (C).



Bologna (4-3-3): Mirante; Mbaye, De Maio, Helander; Masina, Dzemaili (62’ Falletti), Pulgar, Poli; Verdi, Destro (51’ Avenatti), Palacio (75’ Donsah). All. Donadoni.



Chievo (4-3-2-1): Sorrentino; Depaoli (90’ Cesar), Dainelli, Tomovic, Gobbi; Castro, Rigoni, Hetemaj; Birsa, Giaccherini (69’ Bastien); Inglese (83’ Stepinski).



Arbitro: Pairetto di Nichelino.



Ammoniti: 14’ Hetemaj (C), 17’ Dainelli (C), 22’ Helander (B), 48’ Giaccherini (C), 63’ Rigoni (C).