Il Bologna è pronto a regalarsi un nuovo attaccante: Marko Arnautovic. Dopo aver spaventato l’Italia a Euro2020, il centravanti austriaco tratta la buonuscita con lo Shanghai SIPG, che due anni fa spese 25 milioni di euro per portarlo in Cina: il fratello dell’ex Inter è al lavoro per mettere le parti d’accordo ed entro il fine settimana ci sarà la fumata bianca, con la quale Arnautovic diventerà un nuovo giocatore alla corte di Sinisa Mihjalovic.