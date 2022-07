Dopo il triangolare amichevole di oggi a Pinzolo, il vice allenatore del Bolognaha fatto il punto sulla prestazione dei suoi:“Arnautovic si è un po’ impuntato con la gamba per allungare la palla in porta e ha sentito male al ginocchio, ma ora era già sorridente con la squadra, credo non sia nulla. Mihajlovic aveva già sottolineato la volontà da parte dei giocatori di qualità di prendersi qualche rischio in più e oggi si è visto, il gol dà fiducia a giocatori come Vignato e Barrow"."Arnautovic aveva bisogna di rodaggio, era la sua prima partita, sappiamo che ha bisogno di tenere il pallone e sentirsi ispirato, magari sbagliando anche in alcune circostanze. Cambiaso ha dimostrato le sue qualità tecniche e tattiche, dimostrando anche la capacità di venire a giocare non solo nel binario di destra ma anche all’interno del campo, anche con il destro, così facendo può diventare un giocatore imprevedibile muovendosi anche tra le linee. Ferguson ha fatto vedere buone capacità di lettura e di rottura in mezzo al campo, ma anche nei tempi d’inserimento; crescerà all’aumentare della condizione e ci darà una grossa mano in termini realizzativi. Possiamo migliorare nel forzare le giocate, così da mettere i nostri giocatori di maggiore qualità nelle migliori condizioni possibili per rifinire: dobbiamo rischiare di più. Voglio fare i complimenti ai giovani della Primavera aggregati con noi durante questo ritiro, c’è una forte sintonia tra la prima squadra ed il settore giovanile. Wisdom Amey probabilmente continuerà con noi, per intenzione dello staff e del club, lui se lo sta meritando. Mihajlovic lo abbiamo sentito durante la gara: ci ha chiesto più intraprendenza e più conclusioni a rete però è rimasto soddisfatto della prestazione”.