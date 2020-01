Emilio De Leo, vice-allenatore di Sinisa Mihajlovic, presenta la sfida del suo Bologna contro il Torino: 'Mi aspetto i granata in fiducia, arrivano dalla vittoria di Roma e dal successo in Coppa Italia'.



SUL PASSATO AL TORINO - "C'era forte scoramento del gruppo per quella decisione, il rapporto che continua a durare anche oggi con molti calciatori di quel Torino fa testo più di ogni altra cosa".



SULLA SFIDA CON LA FIORENTINA - "Si sono chiusi, è una cosa positiva. Dobbiamo migliorare la velocità d'esecuzione, dobbiamo prenderci più responsabilità nel tiro. Abbiamo lavorato anche per riempire di più area".



SU DOMINGUEZ - "E' eclettico, può raccordare i reparti. Può sostituire Medel, ha caratteristiche uniche e grande personalità".



SULL'EUROPA - "Nessuno pronuncia quella parola. Vogliamo migliorare il piazzamento dell'anno scorso, senza guardare però troppo avanti".



SU DZEMAILI - "E' a disposizione".