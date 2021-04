Emilio De Leo, vice del tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic, è intervenuto a Dazn dopo il successo sullo Spezia: "Mihajlovic aveva chiesto questa settimana di essere più pratici, perché pur creando tanto nelle ultime partite non avevamo concluso nulla. Oggi siamo stati più concreti e abbiamo gestito bene il vantaggio, siamo soddisfatti. Abbiamo una rosa di grande qualità, con giocatori giovani che stanno crescendo tantissimo: siamo contenti per i tre punti e per aver alzato lo score realizzativo. Svanberg sta facendo una crescita incredibile, abbina qualità e fisicità: è un giocatore moderno perché riesce a destreggiarsi bene in mezzo al campo, non disdegna gli inserimenti e sulle palle inattive è una risorsa importante. Orsolini? Sarebbe stato bello se avesse fatto anche il secondo gol con uno dei suoi guizzi, ha messo qualità nelle ripartenze come sempre. Salvezza archiviata? Abbiamo messo un grande macigno. Ci manca qualche punticino per la matematica, poi ci porremo ulteriori obiettivi nelle ultime gare. Cosa ha detto Mihajlovic? Ha fatto i complimenti alla squadra perché è riuscita a portare a casa i tre punti rischiando poco, la squadra sta continuando a crescere e il mister è molto contento".