Il tecnico Emilio De Leo ha dichiarato dopo il pareggio del Bologna in casa con l'Udinese: "Meritavamo di vincere per come abbiamo interpretato il secondo tempo. Non vogliamo parlare delle difficoltà che si incontrano perché vanno trasformate in opportunità. Il rammarico è non aver trovato il pari un po' prima perché a quel punto avremmo tentato l'assalto finale. Abbiamo cercato di togliere riferimenti ai loro tre difensori centrali, sapendo che l'Udinese ha una fisicità importante. Siamo riusciti a togliere a loro un po' di certezze negli ultimi venti minuti, trovando quei passaggi importanti che poi ci hanno portato al gol di Palacio".