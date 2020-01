L'allenatore in seconda del Bologna Emilio De Leo ha parlato a Dazn dopo il pari in extremis contro la Fiorentina: "I ragazzi non meritavano la sconfitta, e ci abbiamo creduto fino alla fine, sull'ultimo pallone. Era una palla persa, e invece si dimostra quanto il gruppo sia unito e coeso. Il fattore dei piazzati l'avremmo dovuto sfruttare anche meglio oggi".



Sugli obiettivi stagionali: "Per classifica ed ambizioni stanno venendo di volta in volta. Anche Mihajlovic ripete quotidianamente che servirà esprimere al massimo il nostro potenziale. Poi ci guarderemo intorno e vedremo dove siamo arrivati".