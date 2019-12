Emilio De Leo, assistente di Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, parla in conferenza stampa: "Il mister ha reputato opportuno dare il giorno libero (ieri la squadra non si è allenata, ndr) dopo una serie di impegni ravvicinati che ci avevano creato un dispendio di energie. È stata un'ottima settimana e siamo contenti per l'atteggiamento che i ragazzi hanno messo, anche nella partita contro il Milan. Gli allenamenti hanno la finalità di sistemare le cose che non vanno bene e se abbiamo lavorato tanto è perché c'era la necessità di aggiustare qualcosa".