Mattia Destro ancora al Bologna. Come scrive il Corriere dello Sport, c'è stato un incontro tra l'attaccante ex Roma e Milan e il tecnico Sinisa Mihajlovic: il serbo ha stima e crede nel classe '90, ora bisognerà parlare con la società, visto che il contratto di Destro scade nel 2020 e c'è il rischio di perderlo a parametro zero la prossima stagione.