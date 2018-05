Ultima conferenza stampa per Donadoni, che ha presentato l'ultima partita del suo Bologna contro l'Udinese.



Queste le sue parole: "L'incontro coi tifosi ha avuto un senso positivo fatto in quei termini e modalità. E' stato costruttivo, positivo, sono rimasto piacevolmente impressionato. A Udine conta sempre, non può essere solo una gara a rendere più positiva o negativa una stagione. Cercheremo di fare il meglio possibile ma loro vorranno finire bene la stagione in casa".