La gara di ieri contro il Napoli, può essere stata l'ultima con la maglia del Bologna per Nico Dominguez. Sicuramente è l'ultima della stagione, visto che il centrocampista, dopo il giallo rimediato, salterà per squalifica l'ultima gara del campionato. Il suo futuro rischia di essere lontano da Bologna e le pretendenti non mancano, su tutte Fiorentina e Siviglia. L'agente Sabbag ha intenzione di piazzare il giocatore in una squadra che disputa le prossime coppe europee, secondo quanto riportato da Il Corriere di Bologna.