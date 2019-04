Blerim Dzemaili, centrocampista e capitano del Bologna, parla a Sky Sport dopo la vittoria sul Chievo Verona: "Nel primo tempo potevamo fare meglio sia nell'ultimo passaggio, sia avanti alla porta. Tutto sommato non abbiamo comunque rischiato nulla. Adesso puntiamo a vincere tre, forse più, partite per salvarci. Ma più passa il tempo, più diventa complicato. Il destino è comunque nelle nostre mani e questo ci dà fiducia. Scendiamo sempre in campo per sbloccare le gare il prima possibile, oggi siamo stati bravi a non perdere la testa. Rigori? Il primo non l'ho visto bene, il secondo dal campo mi pare netto. Ma in generale nel primo tempo c'era un'espulsione (di Leris, ndr) che avrebbe potuto cambiare la gara".



SU MIHAJLOVIC - "​Ci chiede di stare più alti, di avere la palla tra i piedi. E dal giorno del suo arrivo, a parte a Bergamo, abbiamo sempre fatto noi la partita, contro tutte le squadre. Anche contro Roma e Juventus meritavamo di più".