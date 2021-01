Il Bologna ha trovato l'attaccante che cercava sul mercato: Marko Arnautovic. Il nazionale austriaco (31 anni ex Inter) vuole lasciare a costo zero il club cinese dello Shanghai SIPG, dove guadagna 3,5 milioni di euro netti a stagione. Il calciatore sarebbe disposto a spalmarsi l'ingaggio su più anni pur di tornare in Italia.



Intanto, sempre secondo il Corriere dello Sport, lo stesso Bologna frena le trattative per il polacco Karol Swiderski del Paok Salonicco e per il paraguaiano Antonio Sanabria (ex Genoa e Roma) del Betis, ora nel mirino del Torino. ​In prospettiva futura il club rossoblù mette gli occhi sul giovane bulgato del Levski Sofia, Ivan Andonov (classe 2003), seguito anche dalla Fiorentina.