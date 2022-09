Vigilia diin casa rossoblù conche ha parlato e si è presentato alla stampa da nuovo tecnico rossoblù:"Sul modulo vi posso dire che è normale che con un cambio di guida tecnica ci siano dei cambiamenti, ma non voglio stravolgere quanto fatto nel passato. A livello umano, cerco di mantenere la calma, ma non è scontato: è una nuova avventura e sono contentissimo di provarla. Voglio godermi tutte le sensazioni possibili".Che gruppo ha trovato? Ci saranno dei cambiamenti anche relativamente alle gerarchie? Su Medel che idea si è fatto?"Gary è un giocatore polivalente, esperto, ma io conto su tutti. Io cerco di trattare tutti ugualmente ma è difficile, non è vero che non faccio differenze; sul campo però si parte tutti alla pari".Medel e Arnautovic sono due campioni per testa e qualità? La riaggressione immediata del pallone è qualcosa che vedremo già da domani?"Su Gary e Marko parlano i numeri e la loro carriera. Entrambi devono continuare a fare bene in questa stagione. Il concetto di riaggredire la palla una volta persa lo metteremo sicuramente in pratica, ma nel calcio moderno non sono solo io a pensarla così, lo fanno in tanti. Ovviamente a seconda delle situazioni sul campo è più o meno difficile metterlo in pratica".Barrow come lo ha trovato? Orsolini sarà della partita?"Musa lo vedo molto bene. Orsolini oggi si è allenato a pieno, quindi ci sarà domani".Che ruolo deve avere il portiere nel suo gioco?"Il portiere per me è un uomo in più in campo. Quando ha la palla tra i piedi è lui il protagonista e in quei momenti va aiutato".Zirkzee lo vede come un subentrante o avrà chance dall'inizio?"Zirkzee è uno dei giocatori che alza il livello dell'allenamento perché ha caratteristiche importanti. Mi mette in difficoltà in allenamento ed è grazie a giocatore come lui che si alza il livello della squadra. Io scelgo in funzione del lavoro fatto in settimana".Che squadra è l'Empoli? Su quali caratteristiche del vostro prossimo avversario avete lavorato particolarmente?"L'Empoli è una squadra che ha cambiato poco negli ultimi anni, che costruisce bene da dietro e che velocizza molto in verticale. Abbiamo lavorato sugli esterni e sulla difesa. Domani mi aspetto una partita importante da parte di entrambe le squadre".Qual è una cosa che vuole rivedere domani della partita di domenica?"Voglio rivedere una squadra con entusiasmo, che corre, pressa l'avversario e gioca insieme tanto in attacco come in difesa. Giocando in casa giochiamo sempre per la vittoria".E' traumatico passare dalla difesa a tre a quella a quattro in cinque giorni?"Non credo perché alla fine si gioca sempre in undici. La predisposizione dei giocatori e il loro atteggiamento conta quanto il modulo".In questi giorni, tra i giocatori del Bologna ha trovato un 'uomo jolly' come Agudelo?"Non mi piace paragonare i giocatori perché non penso sia positivo per i ragazzi. Qui ho tanti giocatori di qualità e ce ne sono più di uno che possono ricoprire più ruoli".Dominguez che giocatore è? Lo vede più in coppia con Schouten o come sostituto?"Per me Dominguez può giocare se giochiamo a tre, più avanti o più indietro nel campo. Questo perché è un giocatore di qualità".