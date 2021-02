L'allenatore del Bolognanon è soddisfatto del pareggio contro il Benevento, e lo fa capire subito nel post partita a Sky Sport: "Oggi abbiamo fatto meno bene rispetto ad altre volte. Il pareggio ci può stare, ma queste partite vanno vinte. Abbiamo preso un gol un po' così, ma non abbiamo fatto la nostra solita partita.. Invece abbiamo cercato di gestire il risultato e non siamo stati fortunati sui rimpalli, ma dobbiamo giocare sempre la partita nostra attaccando, non c'è niente da gestire. Dopo un minuto abbiamo smess subito di giocare, ho messo Poli perché Dominguez era ammonito e visto l'arbitraggio avevo paura venisse espulso".- "Mi aspetto di più da lui, quando gioca dall'inizio ma anche quando entra.sperando di non subire gol. Ma a me non piace questo, quando si gioca bisogna prendere più rischi e anche se si entra negli ultimi 10' bisogna dare il 100% perché si può essere decisivi anche in poco tempo. Già ieri in allenamento non mi erano piaciuti per mentalità: noi siamo come un interruttore da accendere e spegnere. E così non va bene, dobbiamo andare sempre a mille".- "Il Benevento pressa meglio di noi,ma abbiamo sprecato troppe giocate. Il pareggio con Inzaghi non mi fa tornare a casa felice, non mi interessa aver preso un punto con un amico".