Aaron Hickey, terzino classe 2002 in forza al Bologna, è entrato nei radar dell'Arsenal. Stando a The Sun, l'Arsenal sarebbe in forte vantaggio sulla concorrenza per assicurarsi le prestazioni del difensore scozzese. Il numero 3, in stagione, ha collezionato 34 presenze, segnando 5 gol. Il contratto che lega Hickey ai rossoblu è in scadenza nel 2024.