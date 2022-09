Questa mattina il Bologna ha annunciato che da lunedì Thiago Motta sarà il nuovo allenatore rossoblù. Per la gara di domani con la Fiorentina, però, in panchina andrà il tecnico della Primavera Luca Vigiani che ha diramato la lista dei convocati. Fuori dall'elenco Dominguez per una contrattura ai flessori della coscia sinistra, e Sansone per affaticamento muscolare.



Portieri: Bagnolini, Bardi, Skorupski.

Difensori: Bonifazi, Cambiaso, De Silvestri, Kasius, Lucumi, Lykogiannis, Medel, Posch, Sosa.

Centrocampisti: Aebischer, Ferguson, Moro, Schouten, Soriano, Vignato.

Attaccanti: Arnautovic, Barrow, Orsolini, Zirkzee.