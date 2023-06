Marko Arnautovic rischia di diventare un problema per il Bologna. Il 34enne attaccante austriaco guadagna 3 milioni di euro netti che pesano nel bilancio della società emiliana. Il fatto che abbia manifestato ancora insofferenza per il dolore al piede dal ritiro dell'Austria non è una cosa che rende felici gli emiliani, con cui ha ancora 2 anni di contratto. Come riportato da La Repubblica, non ci sono – allo stato attuale dei fatti - molti club pronti a fare carte false per acquistarlo adesso. C'era il Milan prima dell'addio di Maldini e Massara, c'è un flebile interesse della Fiorentina, ma è tutto da valutare. Il suo futuro è sempre più un rebus, con l'allarme che ha lanciato che non può passare inosservato.