Nikola Moro è l'ultima scoperta del Bologna e di Thiago Motta. Per tenerlo però serviranno 8,5 milioni di euro, utili a riscattarne il cartellino dalla Dinamo Mosca. Come riporta La Gazzetta dello Sport, però la situazione è più complicata. La FIFA infatti dovrà decidere se e come limitare ulteriormente gli affari con i club russi così come già imposto dallo scoppio del conflitto. Per questo motivo il Bologna opterebbe per un rinnovo del prestito.