Bologna, il sogno Champions all'esame Inter: avanti i nerazzurri a 2,17

E’ sempre stato un avversario scomodo per l’Inter e di certo lo sarà ancora una volta domani pomeriggio, alle 18, quando la capolista farà visita ad un sorprendente Bologna dell’ex Thiago Motta per disputare la gara in calendario della ventottesima giornata. I rossoblù con 51 punti all’attivo sono saldamente quarti in classifica, posizione che vale la Champions, con quattro punti di vantaggio sulla Roma di De Rossi, grazie anche al filotto di sei vittorie consecutive da cui sono reduci. Due i precedenti stagionali tra le due squadre: all’andata, il 7 ottobre scorso, terminò 2 a 2 con gli emiliani che riuscirono nell’intento di ribaltare i gol di Acerbi all’11° e Lautaro al 13° con Orsolini al 19° su rigore e Zirkzee al 52°. Andò peggio per i nerazzurri il 20 dicembre scorso quando a San Siro, per gli ottavi di finale di Coppa Italia, nonostante l’iniziale gol di Carlos Augusto in avvio del primo tempo supplementare, dovettero subire l’eliminazione per le reti di Beukema al 112° e Ndove quattro minuti dopo. E non solo, le ultime due partite al Dall’Ara sono state vinte dai padroni di casa dove Lautaro Martinez è sempre rimasto a secco nonostante abbia giocato lì ben 341’ di gioco, al contrario di San Siro dove di gol ne ha messi a segno tre. La formazione rossoblù, che non perde da otto partite, arriva all’appuntamento con il morale alle stelle dopo l’importantissima vittoria contro l'Atalanta con il quarto posto in palio. Per Thiago Motta qualche riserva sulla difesa, con Calafiori e Lucumì in ballottaggio al centro, mentre Fabbian è favorito su Aebischer sulla trequarti. Dubbi sull’esterno sinistro ma Ndoye appare leggermente favorito rispetto all’ex Milan Saelemaekers,. Contro il Bologna, per il successivo delicato impegno in Champions League contro l'Atletico Madrid, Simone Inzaghi, per gestire il carico di gioco, potrebbe proporre un turnover nella formazione titolare, sfruttando le buone prestazioni delle seconde linee. Bisseck potrebbe sostituire Pavard in difesa, mentre a centrocampo Barella e Mkhitaryan potrebbero giocare nuovamente, con l'opzione Klaassen. Sugli esterni, Dumfries potrebbe prendere il posto di Darmian e in attacco Sanchez e Arnautovic potrebbero contendersi un posto da titolare al fianco di Thuram, per far riposare Lautaro Martinez. Anche questa volta è l’Inter la formazione favorita dai betting analyst che propongono il 2 nerazzurro alto ma non troppo a 2,17 distante, comunque, dall’1 del Bologna a 3,45 e con l’X che moltiplica per 3,35. Lautaro è sempre in testa alla speciale classifica del primo o ultimo marcatore della gara a 5,25, tallonato da Thuram a 7,50, e poi Zirkzee a 8,25, Sanchez a 9,50, Calhanoglu e Arnautovic a 9,75, Orsolini a 10,00, Frattesi a 10,50 e poi tutti gli altri.