Dopo il riscatto di Posch e quello di Moro in via di definizione, il Bologna chiuso il primo acquisto estivo: Sam Beukema, difensore centrale classe '98 in arrivo dall'Az Alkmaar. Affare da circa 7 milioni di euro. Il giocatore è già in città da qualche giorno, ha svolto le visite mediche in gran segreto e ora manca solo la firma sul contratto prima dell'annuncio ufficiale.



LO SCAMBIO - Nell'operazione potrebbe rientrare anche Kasius, terzino destro classe 2002 di proprietà del Bologna che nella seconda parte dell'ultima stagione ha giocato in prestito al Rapid Vienna (12 presenze e 2 assist). Il giocatore è fuori dai piani di Motta e in uscita dal Bologna, che intanto è pronto ad accogliere Beukema, il primo volto per la stagione 2023/24.