Il Bologna cerca un attaccante sul mercato di gennaio. Ibrahimovic è tornato al Milan, l'arrivo di Ancelotti sulla panchina dell'Everton ha congelato il discorso per riportare Kean in Italia. Così Sabatini si sta concentrando nella trattativa con l'Atalanta per Barrow. ​Richiesto pure da Verona (offerto Kumbulla come contropartita) e Sampdoria, che ha pensato a uno scambio di prestiti con Caprari.