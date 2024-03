Bologna-Inter, la MOVIOLA LIVE: Zirkzee entra duro su Calhanoglu, giallo per lui

Nel match valido per la 28esima giornata di Serie A si affrontano Bologna e Inter. Di seguito l'analisi degli episodi arbitrali più impattanti nel corso della gara.



Bologna-Inter (sabato ore 18.00):



ARBITRO: Pairetto,

ASSISTENTI: Carbone e Giallatini,

QUARTO UOMO: Rapuano

VAR: Mazzoleni

AVAR: Mariani



25' - Contropiede dell'Inter: Zirkzee interviene da dietro su Calhanoglu per fermarlo, giallo per lui