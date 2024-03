Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

Il big match dellasi gioca al Dall'Ara: in campo, le due squadre più in forma del campionato. I rossoblu arrivano dal successo in casa, il sesto consecutivo. I nerazzurri hanno fatto anche meglio e, nel 2024, hanno solo vinto. La squadra divuole tenersi stretto il quarto posto (4 i punti di vantaggio sulla Roma quinta), quella dipunta ad allungare il già cospicuo bottino di 15 lunghezze sullae prepararsi al meglio al ritorno degliTorna, riposano. Sorprende Motta: fuori, davanti conc'è(4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Kristensen; Aebischer, Freuler, Ferguson; Odgaard, Zirkzee, Saelemakers. Allenatore: Thiago Motta.(3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Sanchez. Allenatore: Simone Inzaghi.