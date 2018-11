Filippo Inzaghi, allenatore del Bologna, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Sampdoria: "Hanno grandi valori, oltre ad essere una squadra con giocatori di spessore come Quagliarella o Defrel. Fino a cinque giornate va parlavamo di loro come rivelazione del campionato con la miglior difesa della Serie A. Domani voglio continuità alle nostre prestazioni, i ragazzi sono sereni e fiduciosi e mi auguro possano ripetere quanto mostrato in questa settimana in allenamento. Bisogna imparare a vincere qualche partita sporca in più, una vittoria ci aiuterebbe a sbloccarci mentalmente. Dzemaili non sarà a disposizione, spero di recuperarlo per la Coppa Italia martedì. Donsah? Arriva da un infortunio molto grave ma è in netto miglioramento, domani sarà in panchina e potrà avere spazio a gara in corso, giocando venti minuti. Panchina a rischio? Sono sereno, società e squadra mi danno fiducia: la posizione dell'allenatore ti espone sempre a grandi rischi, ma sento fiducia da parte di tutti. Ho diversi dubbi di formazione. Nagy può giocare, è uno dei ballottaggi. Con Orsolini in campo giocheremmo con la difesa a quattro, altrimenti a tre. Abbiamo recuperato tutti i quinti di centrocampo come Dijks e Mattiello, oltre a Mbaye e Krejci. Palacio è generoso, difficile farne a meno: dovrà gestirlo, ma se ha giocato finora vuol dire che era in grado di farlo. Falcinelli? sarebbe dovuto subentrare nelle scorse gare, ma a causa di cambi forzati non ha potuto mettersi in mostra: tra domani e martedì può scoccare la sua ora".