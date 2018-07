Filippo Inzaghi, allenatore del Bologna, ha parlato al sito ufficiale del club del calendario dei rossoblù: "Dovremo farci trovare pronti e in forma subito: iniziamo con un derby molto sentito ospitando la Spal, poi nel primo mese due gare interne con Inter e Roma, che sono fra le più attrezzate del campionato, e trasferte insidiose con Frosinone, Genoa e Juventus. La partita speciale? Per me saranno tutte speciali, chiaramente Bologna-Lazio del 26 dicembre ha un sapore particolare, per me e la mia famiglia sarà un Natale emozionante".