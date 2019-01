Filippo Inzaghi, allenatore del Bologna, parla a Rai Sport dopo il ko contro la Juventus in Coppa Italia: "La squadra ha fatto una buona gara, dispiace perdere per due errori dei nostri giocatori. Abbiamo tenuto testa alla Juventus e avremmo potuto fare meglio in alcune situazioni. Ora testa a domenica perché contro la Spal sarà come una finale. Mercato? Le mie idee sono uguali a quelle della società. Devono arrivare giocatori come Soriano e Sansone, capaci di fare la differenza. Altrimenti possiamo anche restare con i ragazzi che abbiamo".