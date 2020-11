Intervistato ai microfoni di Radio Nettuno Bologna Uno l’amministrato delegato del Bologna Claudio Fenucci si è espresso in merito all’espulsione di Claudio Ranieri in Sampdoria-Bologna del weekend scorso di campionato.

Alla domanda “Ranieri ieri ha detto all'arbitro 'il Bologna sta prendendo in giro il gioco del calcio, come commenta queste parole il dirigente rossoblù ha risposto in questo modo:



"Apprezzo tanto Ranieri sia come tecnico che come persona. Una squadra giovane come la nostra, però, non ha le caratteristiche per fare questi sotterfugi. Proponiamo gioco e a volte ingenuamente subiamo anche gli episodi degli altri tant'è che anche a Genova abbiamo rischiato nel finale”.