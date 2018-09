Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, l'amministratore delegato del Bologna Fenucci ha tenuto a rapporto ieri la squadra, in profonda crisi di risultati in questo avvio di campionato (un solo punto in classifica, zero gol realizzati). Tra i punti toccati, anche le rassicurazioni sulla posizione dell'allenatore Filippo Inzaghi, su cui incombe però la figura di Cesare Prandelli, domenica scorsa a Genova per assistere alla partita contro la formazione di Ballardini.