Il Bologna si muove per rinforzare la rosa in vista della seconda parte della stagione. Il club felsineo ha necessità di trovare un'ala, un terzino sinistro e un interno di centrocampo. Per i ruoli di ala e terzino l'opzione in prima fila è quella di uno scambio con l'Hellas, che coinvolga Darko Lazovic e Josh Doig in entrata, lasciando partire Emanuel Vignato in direzione Verona. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.