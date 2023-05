reattivo quando serve, la Roma non lo impegna particolarmente ma risponde presente se chiamato in causa.torna titolare e porta la sua esperienza in campo, una prova da leader senza grosse lacune anche se ha bisogno di tempo per ritrovare la condizione ottimale.(dal 25’ stfa rifiatare il compagno, preme sulla fascia).mantiene ordine e lucidità per tutto l’arco del match senza subire troppo l’attacco giallorosso.qualche sbavatura ma non tale da macchiarne la prestazione, a volte la partita si fa dura ma lui non demorde.nel primo tempo ha una buona occasione per tirare in porta ma non ci arriva per un soffio, la sua è una gara in linea con le ultime uscite davvero positive.a metacampo fa sempre la differenza, detta i tempi e molti palloni passano dai suoi piedi. Fondamentale.i duelli non mancano ma lui non molla nel contrastare i giallorossi, in entrambe le fasi cerca di dare una mano ai compagni.oggi non brilla particolarmente anche se comunque non si arrende fino alla sostituzione. Da rivedere.(dal 25’ stmantiene l’equilibrio in campo).crea qualche grattacapo alla difesa avversaria senza dare troppi riferimenti, non trova il gol ma comunque è in partita.si riprende dopo tanto tempo il posto da titolare, la forma fisica non è ancora idilliaca ma mette tutto sé stesso in campo.(dal 25’ stingresso propositivo).leggermente sottotono, non si fa notare particolare. Gli manca quel guizzo in più per essere realmente incisivo.i rossoblù guadagnano un punto in una gara dalle poche emozioni, peccato per la mancata vittoria perché ora la corsa all’ottavo posto si fa sempre più difficile.