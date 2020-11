Bologna-Spezia 2-4



Da Costa 5,5: preso a freddo dalla fucilata di Piccoli ed incolpevole sul pareggio di Farias, sostanzialmente resta inoperoso ma può far decisamente meglio sul gol di Maggiore con la sfera che gli passa sotto il braccio.

De Silvestri 6,5: l’uomo di fiducia di Mihajlovic ripaga la stima del proprio tecnico con una prestazione con poche sbavature

Medel 6,5: gioca nella posizione che predilige e si vede. (7’ 1ts Hickey s.v.)

Tomiyasu 6,5: è in perfetta sintonia con i compagni di reparto fornendo sostanza e concretezza

Denswil 6: non sarà la gara da ricordare ma fa il proprio compitino senza strafare

Orsolini 7: al di là del gol, che nasce da un vistoso fuorigioco di Soriano non rilevato, offre una convincente prestazione.

Soriano 6,5: vivace ed intraprendente e dal suo piede partono inviti deliziosi per i compagni

Dominguez 6: senza infamia e senza lode, ma priva di errori. (38’ st Palacio 6: l’esperienza non gli manca e si procura il rigore del possibile 3-2)

Svanberg 6,5: per la prima mezz’ora il migliore in campo. Poi inspiegabilmente si eclissa ed infatti viene sostituito. (66’ Poli 5: sembra svogliato. E se avviene nella zona nevralgica del campo …)

Vignato 6: bene l’impatto del ragazzino l’anno scorso al Chievo, (21’ st Sansone 5,5: impalpabile.)

Barrow 5: un gol segnato sul filo del fuorigioco, poi si mangia un paio di occasioni e soprattutto il rigore al 90’. (6’ 2ts Rabbi s.v.)

All. Mihajlovic 6,5: la squadra interpreta anche bene questo match ma sembra priva della giusta cattiveria.