Salernitana-Bologna 2-2



Skorupski 6: non può fare nulla su Pirola. Il pallonetto di Mazzocchi non lo beffa. Il compagno Schouten lo manda fuori causa su Dia. Attento su Piatek.



Posch 6,5: prova a spingere e fa soffrire Bradaric. Attentissimo in fase difensiva.



Soumaoro 6: tiene a bada Dia. Fa un gran salvataggio sul senegalese nel secondo tempo. Fisico e attenzione.



Lucumi 5: si lascia sfuggire Pirola che non ha più centimetri di lui ma gli ruba il tempo. Si assesta col passare dei minuti.



Cambiaso sv: sfortunato, si fa male dopo venti minuti.



(dal 21’ Lykogiannis 7,5: corre tanto e soprattutto segna il 2-2)



Schouten 5,5: si francobolla a Kastanos e lo mette in difficoltà. Manda fuori causa Skorupski, deviando la conclusione di Dia.



Moro 5,5: ha una palla gol a tu per tu con Ochoa, impiega una vita a calciare e Gyomber lo rimonta. Continua a provarci ma senza precisione.



Aebischer 5,5: è meno offensivo di Orsolini e si vede.



(dal 65’ Orsolini sv)



Ferguson 7: grande taglio sul gol del pareggio. Nel secondo tempo calcia da fuori, non è preciso.



(dall'81' Soriano sv)



Kyriakopoulos 6,5: vede il movimento di Ferguson e lo premia con un bel cross. Fa l’assist anche per il 2-2.



Barrow 5: si muove tanto ma conclude poco.



(dal 65’ Arnautovic sv, dall'81' Sansone)



All. T. Motta 6: la sua squadra dimostra grande carattere e fa vedere buone trame di gioco. Sogna l’Europa e fa bene.