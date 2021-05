Bologna-Genoa: 0-2



Ravaglia 6: occasione utile per dimostrare il proprio valore in vista della prossima stagione, sui gol può poco ma deve imparare ad imporsi di più.



Tomiyasu 5.5: devia il tiro di Zappacosta in porta, contribuendo al gol avversario. Si riprende un po’ nel secondo tempo ma l’errore rimane.



(dal 44’ st Urbanski: s.v.)



Soumaoro 5.5: qualche sbavatura di troppo, da lui ci si aspetta una sicurezza che oggi viene spesso meno.



Danilo 5: commette l’errore che decreta il raddoppio del Genoa, un fallo di mano che sancisce il tiro dal dischetto e di fatto la fine del match.



Dijks 5: corsa e poco altro, va avanti e indietro sulla fascia di pertinenza senza riuscire a saltare l’avversario.



(dal 17’ st: Vignato 6: scelta offensiva per cercare di accorciare le distanze).



Schouten 6: i contrasti con gli avversari non mancano, fa quello che gli chiede l’allenatore ma senza strafare. Peccato per il giallo.



Svanberg 6: si limita a svolgere il suo compito senza brillare, guadagna la sufficienza ma può far di più.



(dal 25’ st Sansone 6: ci prova ma questo non basta, il risultato non cambia).



Orsolini 5: confusionario per larghi tratti di gara, fa e disfa da solo apparendo spesso sottotono.



(dal 17’ st: Skov Olsen 5.5: più attento del compagno ma non incide).



Soriano 6: tornato sulla trequarti nel suo ruolo naturale, supporta come può l’attacco dando vita a giocate interessanti.



(dal 44’ st Amey: s.v.)



Barrow 5: perde diversi palloni, gli mancano sia la spinta che la concentrazione. Sicuramente da rivedere.



Palacio 5.5: si muove bene davanti ma non riesce a finalizzare, le occasioni ci sono ma lui non riesce a buttare il pallone in rete.





All.: Mihajlovic 5.5: i rossoblù affrontano la gara al di sotto delle proprie possibilità, prestazione rivedibile nonostante le occasioni create.